Kaçkarlar’ın zirvesinde gizemli kutu bulundu! İçinden 1972’den kalan not çıktı

Kaçkar Dağları’nda tırmanış yapan Türk dağcılar, İtalyan dağcıların 1972 yılında zirvelere bıraktığı notların izini sürüyor. Geçen yıl ilk notu bulan ekip, bu kez aynı gruba ait ikinci nota ulaştı. İlaç kutusunda bulunan mesajın 1972’de bölgeye tırmanan İtalyan dağcılara ait olduğu belirlendi.

İLK NOTUN ARDINDAN İZ SÜRMEYE BAŞLADILAR

CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak ve kulüp üyeleri, geçen yıl Kaçkar Dağları’na düzenledikleri tırmanış sırasında üzerinde taş bulunan teneke bir konserve kutusunun içerisinde not buldu.

Notta, “20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin” ifadeleri yer alıyordu.

Çolak, notun fotoğraflarını İtalya Alpin Kulübü yetkilileriyle paylaştı. İtalyan kulübü ise Türk dağcılara teşekkür amacıyla şube kurucularından Silvano Zucchiatti’nin anısına 2006 yılında yayımlanan bir kitap ile mektup gönderdi.

ESKİ HARİTALAR YENİ KEŞİFLERE YOL GÖSTERDİ

İtalyan dağcı Zucchiatti ve ekibinin 1972 yılında Kaçkarlar’da yaptığı tırmanışları anlatan kitap, Türk dağcılar için önemli bir kaynak oldu. Kitapta dönemin fotoğrafları, notları ve haritalarının yanı sıra ekibin 35 tırmanış gerçekleştirdiği ve 19 zirveye not bıraktığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Türk dağcılar, eski haritalardan yararlanarak notların bulunduğu zirvelere ulaşmak için yeni tırmanış rotaları oluşturdu.

İKİNCİ NOT İLAÇ KUTUSUNDAN ÇIKTI

Bugüne kadar haritada belirtilen 4 zirveye ulaşan ekip, Kaçkar Dağları sınırları içerisinde bulunan bir zirvede ilaç kutusu buldu. Kutunun içerisindeki notta, “Koşan Dağ 3350 m. İki ana zirve... Ağustos 1972 CAI Pordenone Ekspedisyonu İTALYA” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Notun aynı İtalyan dağcı grubuna ait olduğu, İtalya Alpin Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda doğrulandı.

“AMACIMIZ TÜRK-İTALYAN DOSTLUĞUNU DEVAM ETTİRMEK”

CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak, kendilerine gönderilen kitapta yer alan haritaların yeni tırmanışlar için yol gösterici olduğunu söyledi.

Kendilerine gönderilen kitapta İtalyan dağcıların çizdikleri harita sayesinde bazı noktaları tespit ettiklerini belirten Çolak, "Biz bu kitaptaki haritalar üzerinden tekrar çıkışlar yapmaya başlayınca ikinci notumuzu bulduk. Bir efervesan tablet kutusu içerisinde bulduğumuz bu not ıslaktı. Orada açamadık, yanımızda getirdik. Kuruttuktan sonra açınca Silvano'nun el yazısıyla o not karşımıza çıktı. İtalyan muhataplarımız da buna çok mutlu oldu. Amacımız Türk-İtalyan dostluğunu devam ettirmek." diye konuştu.

İLK HABER ULUSLARARASI DAĞCILIK CAMİASINDA İLGİ GÖRDÜ

Çolak, ilk notun bulunmasına ilişkin haberin uluslararası dağcılık çevrelerinde de ilgi gördüğünü belirtti. Haberin Endonezya, İspanya ve Sırbistan gibi ülkelerde takip edildiğini aktaran Çolak, İtalyan dağcıların mektupta beklenenden daha olumlu tepkiler aldıklarını kendilerine ilettiklerini söyledi.

Çolak, ayrıca Kaçkar Dağları'nda Dilek Dağı olarak adlandırdıkları zirveye, Silvano Zucchiatti ve Sisto Degan'ı anmak için Türkçe ve İtalyanca yazılı bir tabela diktiklerini kaydetti. Kulüp üyesi Hakan Demirci ise kendilerine gönderilen kitapta zirve faaliyetlerinin yanı sıra yöre insanının yaşamına dair önemli fotoğrafların da yer aldığını belirtti. Fotoğraflardaki insanlara ulaşabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Demirci, "O insanlara ulaşabilirsek belki onların son hallerini, o tepelere yeniden bakıp tekrar fotoğraflarını çekerek karşılaştırmalı bir fotoğraf sergisi açmayı düşünüyoruz." dedi.

15 ZİRVEDE DAHA NOT ARAYACAKLAR

Türk dağcılar, İtalyan ekibinin 1972’de tırmandığı 19 zirveden 4’üne ulaşmış durumda. Ekip, kalan zirvelere yönelik tırmanışlarını sürdürmeyi planlıyor.

İlk notu tesadüfen bulduklarına değinen Demirci, "Ondan sonra yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde bize o döneme ait raporlar geldi. Bu raporlarda 19 tırmanışın ilk kez gidilen zirveler olduğu ifade edildi. Bu 19 zirvenin tamamına da ilk çıktıkları için zirve notları bıraktıklarını İtalyan dostlarımız teyit ettiler. Biz de onların ayak izlerini takip etmek istediğimizi kendilerine ilettiğimizde çok mutlu oldular. Gönderdiğimiz her notun, her materyalin teyidini özellikle İtalya'dan alıp ondan sonra biz burada kendi müzemizle ilgili envantere katmayı düşünüyoruz. Kendileri de bu anlamda bize oldukça yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı. (AA)