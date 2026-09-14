Toygar Işıklı “Hayatımın dönüm noktası” diyerek anlattı! Depremde 48 kişiye mezar olan binadan son anda çıkmış

Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney ve İçerde gibi birçok ünlü yapımın müziklerine imza atan besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi gecesinde yaşadığı olayları anlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki “Pazar Sohbeti” programına konuk olan Işıklı, depremden yaklaşık iki saat önce yıkılan Gölcük Orduevi’nden ayrıldığını söyledi.

“KALSAYDIK HAYATTA DEĞİLDİK”

Deprem gecesi Gölcük’te devir teslim töreni yapıldığını belirten Işıklı, 10 kişilik müzisyen grubuyla yıkılan orduevinde komutanlara müzik yaptıklarını anlattı. Ailesinin de Gölcük’te yaşadığını ancak o gece arkadaşlarıyla birlikte olduğunu belirten Işıklı, törenin ardından orduevinde misafir edildiklerini ve odalara yerleştirildiklerini söyledi.

Işıklı, gece saat 01.00 sıralarında kendileriyle ilgilenen bir albaya, ertesi gün İstanbul’da işleri olduğunu söyleyerek İstanbul’a dönmeleri için araç ayarlanıp ayarlanamayacağını sorduğunu aktardı.

DEPREMDEN KISA SÜRE ÖNCE ORDUEVİNDEN AYRILDI

Albayın kendilerine araç ayarladığını belirten Işıklı, Gölcük’ten İstanbul’a döndüğünü ve evinin kapısını açtığı sırada depremin meydana geldiğini söyledi. Işıklı, depremden yaklaşık iki saat önce ayrıldıkları orduevinde 48 kişinin bulunduğunu ve binada bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yaşadığı olayın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Işıklı, “Kalsaydık hayatta değildik. Gerçekten hayatımın dönüm noktasıdır.” dedi.