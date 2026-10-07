Ankara'daki saldırı: Polisi şehit eden zanlının suç dosyası kabarık

Ankara’nın Altındağ ilçesi Karacaören mevkiinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inen bir kişi GBT kontrolü yapan polislere ateş açtı.

Olay sonrası polis memuru Ahmet Türkoğlu’na şehit olurken, saldırgan Yusuf Eray Tekalan da olayın ardından kendisini vurması sonucu hayatını kaybetti.

Sabah'ta yer alan habere göre cinayetin detayları ortaya çıktı.

Olay saat 23.30 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 GBG 273 plakalı araç, Karacaören mevkiinde resmi polis ekiplerince durduruldu.

ARAÇTAN İNDİ POLİS AÇTI

Araçtan inen Yusuf Eray Tekalan, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tekalan ise saldırının hemen ardından silahla başına ateş ederek kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Tekalan, burada hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından araçta bulunan diğer şüpheliler bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 06 GBG 273 plakalı araç yakalandı. Araçta bulunan Yasin Aydaş ve Arif Aydaş gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Arif Aydaş'ın geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Yasin Aydaş'ın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu belirlendi.

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın da geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama gibi suçlardan kaydı var.