Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın gerçekleştirilecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" dolayısıyla bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Anadolu Lisesi'nde saat 14.00'te başlayacak tören kapsamında geniş kapsamlı ulaşım tedbirleri uygulanacak. Alınan kararlar doğrultusunda trafik düzenlemeleri saat 06.30 itibarıyla başlayacak ve program tamamlanana kadar sürecek.

Trafik tedbirleri kapsamında araç geçişine kapatılacak güzergahlar şu şekildedir:

Hitit Bulvarı,

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi

1656 caddesi

1699 caddesi

5346 caddesi

5350 caddesi

Bu caddelere bağlantı sağlayan tüm yollar ile ihtiyaç duyulması halinde belirlenen güzergahlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.