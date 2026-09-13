İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde alınacak önlemler ele alındı.

Bu kapsamda, İstanbul’da okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü (yarın), bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

İstanbul genelinde 808 noktada ise bin 496 ekip ve 3 bin 151 personelin görev yapacağı belirtildi. Okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde 8, maddi hasarlı kazalara müdahale etmek üzere ise 33 çekici hazır halde olacak. Okul güzergahlarında ise 30 Yerinde Çözüm Aracı ve 60 personel

görev alacak.

ŞANTİYELERDE DE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

İBB ve ilgili kurumların temsilcileri, AKOM ve UYM’de 3 gün boyunca nöbet tutup şehir içi kameralar üzerinden trafik yoğunluğunu izleyecek. Okulların açıldığı hafta şantiyelerde de çalışma gerçekleştirilmeyecek.

Mevcut çalışmaların ise okullar açılmadan önce bitirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında, çocukların trafik farkındalığını artırmak için çocuk sesi kullanılacak.