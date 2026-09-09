Ankara'da şüpheli ölüm! Taziyeye giderken kaybolmuştu cansız bedeni barajda bulundu

Ankara'da yaşayan 42 yaşındaki Hakan Demirayak, 7 Eylül tarihinde hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine katılmak üzere evinden ayrıldı. Demirayak’tan bu andan itibaren haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu vakit kaybetmeksizin polis ekiplerine bildirdi.

TELEFONU AÇIKTI ANCAK ÇAĞRILARA YANIT VERMEDİ

İhbar üzerine başlatılan ilk incelemelerde, Demirayak’ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59’da Ankara Çevre Yolu'ndan geçiş yaptığı Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına yansıdı. Demirayak’ın cep telefonunun açık olduğu belirlenmesine rağmen yapılan aramalara herhangi bir yanıt alınamadı. Telefonun en son Çubuk Barajı çevresinden sinyal vermesi üzerine güvenlik güçleri arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

VİYADÜKTE TERK EDİLMİŞ ARAÇ: KAPILARI KİLİTLİ, KAPUTU AÇIK

Hakan Demirayak’ın kullandığı araç, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobilin kapılarının kilitli olduğu, motor kaputunun ise açık bırakıldığı belirlendi.

ARACIN 350 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Demirayak’ın viyadükten baraja düşmüş veya girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla su altında ve yüzeyinde arama faaliyeti başlatıldı. Dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar sonucunda, Hakan Demirayak’ın cansız bedenine terk edilen otomobilinden yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı.

Demirayak’ın cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. (DHA)