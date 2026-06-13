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Halk TV Türkiye Ankara’da sağanak felaketi! Yol çöktü, cadde ulaşıma kapandı

Ankara’da sağanak felaketi! Yol çöktü, cadde ulaşıma kapandı

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle Demetevler’de yol çöktü ve cadde trafiğe kapatıldı. Alt geçitleri su basarken bir ambulansın arızalandığı bildirildi. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Ankara’da sağanak felaketi! Yol çöktü, cadde ulaşıma kapandı
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Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle, Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Ankara’da sağanak felaketi! Yol çöktü, cadde ulaşıma kapandı - Resim : 1

KAMYONET MAHSUR KALDI, AMBULANS BOZULDU

Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı, araç kuyrukları oluştu. Yenimahalle ilçesinde su basan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kalırken sudan geçen ambulans ise arızalandı.

Ankara’da sağanak felaketi! Yol çöktü, cadde ulaşıma kapandı - Resim : 2

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Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla alt geçitler ulaşıma açıldı. Yağmurun etkisini artırdığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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