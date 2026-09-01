Ankara'da etek altı fotoğrafı çeken eczacı serbest kaldı! Hem eşine hem mağdur kadına yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, kadın müşterisinin eteğinin altından gizlice fotoğraf çeken eczacı gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Eczacı erkek, taciz ederken hem meslektaşı olan eşine hem de kadın müşteriye yakalandı. Eczacı erkek, polise gidilmemesi için kadın müşteriye yalvardı. Eşinin de olayın şoku ile ağlayıp, "Yaptım de! 'Yaptım' de! Sen itiraf et. Bunun tedavisi neyse olalım lütfen" dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinin delil sayıldığı soruşturmada tacizci erkek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

"CÜZDANIMI UNUTTUM" DİYEREK KAYDI İZLEDİ, GERÇEK ÇIKTI

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede, kadın müşterinin gizlice fotoğraflanması üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında eczacının telefonunu çıkarıp iki kez eğildiği ve cihazı kadının eteğinin altına yönelttiği görüldü.

Eczaneden ayrılan kadın, bacağına bir şey değdiğini hissedince eczacıdan şüphelendi. “Cüzdanımı unuttum” diyerek iş yerine dönen kadın, güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesini istedi. Bu sırada eczacının kendisi gibi eczacı olan eşi de iş yerindeydi.

Kayıtları izleyen kadın müşteri, eczacıya “Siz inkâr etmeye devam edeceksiniz. Birkaç kişi daha izlesin.” dedi. Eczacının eşi ise “Bakın bu özür dilenecek bir şey değil!” sözleriyle tepki gösterdi.

Eşinden açıklama isteyen kadın, “Neden? Neden? Neden? Neden? Söyle bir gerekçe!” dedi. Eczacı erkek, “Hayır. Sakin ol. Ya ben hayatımda hiç böyle...” karşılığını verdi.

“Yakalanmadınız yani daha önce.” sözleri üzerine eczacı erkek, “Ben böyle bir duruma hayatımda düşmedim.” dedi. Müşteri ise “Çünkü yakalanmadınız.” yanıtını verdi.

"NE OLURSUNUZ" DİYE YALVARDI

Eczacı erkek, olayın polise taşınmaması için müşteriden ricada bulundu. “Ne olursunuz burada kapatalım olayı. Sizden rica ediyorum. Yani ben sizi de anlıyorum...” diyen eczacıya kadın şu karşılığı verdi:

“Şu an beni anlamanız için önce kadın olmanız, sonra bir erkek tarafından tacize uğramanız, sonra da bir erkek tarafından etek altı fotoğrafınızın çekiliyor olması lazım.”

Eczacının eşi de “Yaptım de! 'Yaptım' de! Sen itiraf et. Bunun tedavisi neyse olalım lütfen.” dedi. Eczacı, “Böyle bir durum yok yani açıkçası...” diye yanıt verdi. Eşinin “Ne o zaman bu?” sorusu üzerine ise “Ben özür dilerim.” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kadın daha sonra eczaneden ayrıldı. Eczacının çektiği görüntüleri polis gelmeden önce sildiği belirtildi. Ancak eczanenin güvenlik kamerası kayıtları soruşturmada delil olarak kabul edildi.

Gözaltına alınan eczacı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TV100'ün haberine göre; eczacının olay sırasında “Hapis olmasın ne olursun...” ve “O yola gidersem sonu çok kötü olur.” sözlerini kullandığı da kayıtlara yansıdı.