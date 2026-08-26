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Annesine taciz mesajı atan adamı demir çubukla döverek öldürdü

Denizli'de 24 yaşındaki Halil A., annesine taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan'ı demir çubukla döverek öldürdü.

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Annesine taciz mesajı atan adamı demir çubukla döverek öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde Halil A. ile annesine taciz mesajı attığını öne sürdüğü Murat Bilgihan arasında kavga çıktı. Kavgada 24 yaşındaki genç, Bilgihan'ı döverek öldürdü.

TACİZ MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kıralan Mahallesi'nde Halil A. ile annesine taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan arasında tartışma çıktı. Gece saat 02.00 sularında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil A., demir çubukla Bilgihan'ı darbetti.

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ANNESİNE TACİZ MESAJI ATAN ADAMI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Bilgihan başına aldığı darbeyle yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bilgihan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesine taciz mesajı atan adamı demir çubukla döverek öldürdü - Resim : 2
Murat Bilgihan

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

51 yaşındaki Murat Bilgihan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Halil A. jandarma tarafından yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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