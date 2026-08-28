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Halk TV Türkiye Ankara'da asansör boşluğu ve çukura düşen 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'da asansör boşluğu ve çukura düşen 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 16 yaşındaki bir genç asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Ayrıca Oğuzlar Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu bir kişinin çukura düşmesinin ardından hayati tehlikesi devam ediyor.

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Ankara'da asansör boşluğu ve çukura düşen 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki ayrı düşme olayı meydana geldi. İlk olay, ilçeye bağlı Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi'nde yaşandı.

POLATLI'DA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki A.Ç.K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

OĞUZLAR MAHALLESİ'NDE ÇUKURA DÜŞTÜ

Diğer olay ise Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 44 yaşındaki Meret Bayramov, henüz bilinmeyen bir nedenle çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayramov'u Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bayramov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, her iki olayla ilgili ayrı ayrı soruşturma başlattı. Yetkililer, düşme olaylarının nedenlerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların özellikle inşaat alanları ve asansör boşlukları gibi tehlikeli bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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