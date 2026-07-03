Ankara'da aile faciası: Emekli polisten oğluna kurşun yağmuru

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi'nde dün gece saat 22.00 sularında korkunç bir aile faciası yaşandı. İki yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı gerekçesiyle hapse giren Mehmet Berkay Aşık, cezaevinden izinli olarak çıkarak anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi. Ziyaret sırasında Mehmet Berkay Aşık ile emekli polis olan babası Ali Rıza Aşık arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı.

BIÇAKLI SALDIRIYA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Berkay Aşık, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Yaralanan emekli polis Ali Rıza Aşık, tabancasını çekerek oğluna üç el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABA AĞIR YARALI, OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale ve kontrolde, Mehmet Berkay Aşık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aşık'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sonucu kanlar içinde kalan baba Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan emekli polisin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.