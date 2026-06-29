Ankara'da adım başı çevirme! NATO Zirvesi için polis denetimleri başladı

Ankara, 7-8 Temmuz’da yapılacak 36’ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi geniş güvenlik önlemleriyle teyakkuza geçti.

Zirve kapsamında hazırlanan güvenlik planı sahada uygulanmaya başladı. Kentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırılırken, başkentin farklı noktalarında asayiş ve trafik kontrolleri sıklaştırıldı.

Zirve süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekât, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer birimlerin koordinasyonuyla yürütülecek.

DENETİMLER BAŞLADI

Polis ekipleri, zirve öncesi kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Tunalı Hilmi Caddesi’nde yapılan uygulamada araçlar durduruldu, sürücülerin ehliyet ve evrakları kontrol edildi. Yolcuların kimliklerine bakıldı, bazı araçlarda arama yapıldı.

Denetimlerde belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ekiplerin zirve süresince asayiş ve trafik kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

TAMAMEN KAPALI OLACAK YOLLAR

Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafiğe kapatılacak yolları da açıkladı. Buna göre şu güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE KAPATILACAK YOLLAR

Konaklama yapılacak bölgelerde 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba saat 23.59’a kadar bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek, park hâlindeki araçlar kaldırılacak.

Yenimahalle’de kapalı olacak yollar şöyle:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 350. Sokak ve 286. Sokak; Çamlıca Mahallesi’nde 147. Sokak, 145. Sokak ve Selçuk Ecza Deposu’nun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş kapısı tarafındaki yol; Macun Mahallesi’nde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde; Beştepe Mahallesi’nde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak.

Çankaya’da kapalı olacak yollar şöyle:

Yıldızevler Mahallesi’nde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak; Kavaklıdere Mahallesi’nde Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve Gülözü Sokak.

Kızılırmak Mahallesi’nde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak; Oğuzlar Mahallesi’nde 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak; Söğütözü Mahallesi’nde 2168. Sokak, 2169. Sokak ve 2170. Sokak trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç hâlinde Üniversiteler Mahallesi’nde Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar da kapatılabilecek.

KONVOY GEÇİŞLERİNDE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Bazı ana arterler ise yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâhlar şöyle:

İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde, Ankara Çevre Yolu’nun Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi ve 2453. Sokak.

Bu güzergâhlarda da araç parkına izin verilmeyecek, park hâlindeki araçlar kaldırılacak.

SARAY'IN ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Liderlerin bir araya geleceği Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile devlet başkanlarının kalacağı otellerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu bölgelere açılan bazı yollar tamamen trafiğe kapatılacak. Lider konvoylarının geçiş güzergâhlarında ise kısa süreli trafik kısıtlamaları yapılacak.

Zirve nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. Bazı güzergâhlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Park hâlindeki araçlar ekipler tarafından kaldırılacak.

METRO ÇALIŞACAK İKİ İSTASYON KAPALI OLACAK

Zirve süresince Ankara’da metro seferleri devam edecek. Ancak Söğütözü Metro İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişi yapılmayacak. Ankaray hattında ise Bahçelievler İstasyonu zirve boyunca yolcu kullanımına kapalı olacak.

Yetkililer, yabancı heyetlerin Türkiye’den ayrılmasının ardından güvenlik ve ulaşım tedbirlerinin kaldırılacağını bildirdi.

DOKUZ İLÇEDE MEMURLARA İZİN

Güvenlik ve ulaşım tedbirleri kapsamında Ankara’nın dokuz ilçesinde kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’de görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli olacak.

Zirve kapsamında görevli personel ile kritik hizmet alanlarında çalışanlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.