İstifa sonrası büyük hamle! Starmer NATO Genel Sekreterliği yolunda

İngiltere siyasetinde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. The Observer gazetesinin aktardığı bilgilere göre, istifa eden Başbakan Keir Starmer’ın, görev süresi 2028 yılında dolacak Mark Rutte'nin yerine NATO Genel Sekreterliği için ismini değerlendirdiği öne sürüldü.

NATO’nun en üst düzey yönetim pozisyonu, üye ülkeler arasındaki yoğun diplomatik görüşmeler sonucunda belirleniyor ve atamanın gerçekleşebilmesi için ittifaka üye 32 ülkenin oy birliği gerekiyor.

ZELENSKİ İLE YAKIN TEMAS

Starmer’ın olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde, özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kurduğu yakın temas ve Avrupa liderleriyle geliştirdiği diplomatik ilişkilerin önemli avantajlar arasında görüldüğü belirtildi.

PARTİNİN BAŞINA KİM GEÇECEK?

2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi’ni iktidara taşıyarak başbakanlık koltuğuna oturan Starmer, görev süresi boyunca vergi düzenlemeleri, sosyal yardım politikaları ve dış politika tercihleri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu.

Öte yandan İngiliz siyaset kulislerinde, Starmer sonrası döneme ilişkin tartışmalar da hız kazanmış durumda. 18 Haziran’da yapılan ara seçimde başarı elde eden eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, parti liderliği için en güçlü isimlerden biri olarak gösteriliyor.