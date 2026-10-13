"Ankara Abisi" Yasin Oyanık gözaltına mı alındı? Cem Özkök cephesinden açıklama geldi

Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı öne sürüldü. Oyanık'ın Uşak'ta yürütüldüğü iddia edilen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı ileri sürülürken, soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. İddialar sosyal medyada gündem olurken, temizlik videolarında kullandığı "foşur foşur" sloganıyla tanınan Cem Özkök'ün de adı tartışmalara dahil edildi. Özkök cephesi ise kendisiyle ilgili iddiaları reddetti.

Cem Özkök, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasin Oyanık ve avukatının kendi istekleri doğrultusunda konu hakkında o aşamada açıklama yapmamasını talep ettiklerini bildirdi.

Oyanık ile yardım faaliyetlerinde birlikte çalıştığı belirtilen Su Kulaçatan da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kulaçatan, ilk paylaşımında Oyanık'ın gözaltında olduğu bilgisini doğrular nitelikte ifadeler kullandı ancak resmi bir açıklama bulunmadığını belirtti.

Kulaçatan, sonraki paylaşımında ise gözaltı bilgisine ulaşmadığını söyleyerek önceki sözlerinin kendi tahminine dayandığını ifade etti. Açıklamasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini de ekledi.

İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada Yasin Oyanık hakkında gündeme gelen iddiaların yanı sıra, Oyanık ile Cem Özkök arasında 2 milyar TL'yi aşan para trafiği bulunduğu da öne sürüldü.

Cem Özkök'ün menajeri Melis Güvenç, konuya ilişkin iktidara yakın Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Güvenç, Özkök'ün söz konusu işlemlerle ilgisinin bulunmadığını belirterek iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Güvenç, Oyanık hakkındaki iddialar nedeniyle Özkök'ün de sürece dahil edildiğini ifade ederek, kamuoyunun bu haberler karşısında dikkatli olmasını istedi.

AVUKATINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cem Özkök'ün avukatı Hamza Bağırsakcı da müvekkili hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda yayımlanan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bağırsakcı, paylaşımların somut bilgi, belge veya resmi açıklamaya dayanmadığını savunarak Özkök hakkında herhangi bir dava ya da soruşturma bulunmadığını belirtti. Avukat ayrıca müvekkilinin ifadesine başvurulmadığını ve kendisine konuyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini kaydetti.

İddialarda adı geçen kişi ve yapılarla Özkök arasında ticari veya mali ilişki bulunmadığını da ileri süren Bağırsakcı, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı yönündeki iddialar ve soruşturmanın kapsamı hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.