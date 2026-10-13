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Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifası seçmende nasıl karşılık buldu? Ankette çarpıcı sonuç

AREA Araştırma'nın Ekim 2026 anketine göre, Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifasını olumlu karşılayanların oranı yüzde 56,7'ye ulaştı. En yüksek oran yüzde 73,8 ile YENİ Parti seçmeninde görüldü.

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Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifası seçmende nasıl karşılık buldu? Ankette çarpıcı sonuç
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası seçmende nasıl karşılık buldu? AREA Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Durum Araştırması – Ekim 2026" başlıklı çalışması, bu soruya ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, Yavaş'ın istifasını olumlu karşılayanların oranı yüzde 56,7 olurken, olumsuz karşılayanların oranı yüzde 24,7'de kaldı.

İstifayı olumlu karşılayanların oranı en yüksek yüzde 73,8 ile YENİ Parti seçmeninde ölçüldü.

Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifası seçmende nasıl karşılık buldu? Ankette çarpıcı sonuç - Resim : 1

YAVAŞ HANGİ PARTİDE SİYASET YAPMALI?

Araştırmada, Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifasının ardından nasıl hareket etmesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 35'i Yavaş'ın bağımsız kalması gerektiğini belirtirken, yüzde 34,9'u bu konuda fikir bildirmedi.

Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifası seçmende nasıl karşılık buldu? Ankette çarpıcı sonuç - Resim : 2

Partilere göre verilen yanıtlar da dikkat çekti. AKP seçmeninin yüzde 25,6'sı Yavaş'ın kendi partilerine katılmasını isterken, YENİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 48,4 olarak ölçüldü. CHP seçmeninin ise yalnızca yüzde 12,3'ü Yavaş'ın yeniden CHP'ye dönmesi gerektiğini ifade etti.

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Araştırmada siyasetçilere yönelik genel kanaatler de ölçüldü. Mansur Yavaş, yüzde 46,1 ile hakkında en yüksek olumlu kanaat bildirilen siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 40,9 ile ikinci sırada yer aldı

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSUNDA BELİRSİZLİK

Araştırmanın öne çıkan başlıklarından biri de Mansur Yavaş'ın önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin tercihler oldu.

Katılımcıların yüzde 27,4'ü Yavaş'ın aday olmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 23,4'ü bağımsız aday olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 18,3 oldu.

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Araştırmada, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda seçmenlerin nasıl davranacağı da incelendi. Sonuçlar, oy verme eğilimi ile oy vermeme eğiliminin neredeyse başa baş olduğunu ortaya koydu.

Oy veririm: Yüzde 42,2
Oy vermem: Yüzde 42,0
Kararsız: Yüzde 15,8

Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerle oy vermeyeceğini belirtenler arasındaki fark yalnızca 0,2 puan oldu. Araştırmada, en yüksek oy verme eğilimi yüzde 84,4 ile YENİ Parti seçmeninde ölçüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Anket Mansur Yavaş CHP YENİ Parti
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