Anıtkabir'de Özgür Özel'e 'çelenk' engeli! 'Genel Başkan' yazısına müdahale edildi

CHP lideri Özgür Özel, Güvenpark’ta vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Anıtkabir'e yürüdü. Özel'in "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı çelengi mozoleye konması engellenmeye çalışıldı.

CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan sonrası Ankara-Güvenpark'ta bir bayramlaşma programı düzenledi.

Mutlak butlana karşı çıkan on binlerce vatandaş, seçilmiş başkanlarının yanında olduklarını göstermek için Güvenpark'a akın etti.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak yazılan mutlak butlan kararı kimseye meşruiyet vermez, mazbatasız genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez" dedi.

Özgür Özel konuşmasının ardından Güvenpark'taki kalabalıkla beraber Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna yürümeye başladı. Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kol kola Anıtkabir'e yürüdü.

Anıtkabir'de binlerce vatandaş Atatürk'ün Gençliği Hitabesi'ni okundu.

ENGELLEMEK İSTEDİLER!

Özel ve Yavaş ellerinde kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan çelengi mozoleye kadar taşıdı. Ancak Atatürk mozolesinin olduğu alana kalabalığın girmesine izin verilmedi.

Anıtkabir'in kurallarına uygun bir resmi tören olmadığı gerekçesiyle Özel'in çelengi mozoleye konması da engellenmek istendi.

Çelenk içeriye üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısı çıkarılarak alındı.

Ancak çelengi mozoleye yerleştirdiği sırada Özel, yazıyı cebinden çıkararak çelengin üzerine yeniden yerleştirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
