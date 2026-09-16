Ambulans şoförü motosiklet yangınını söndürdü

Bursa'da hurda toplamada kullanılan 3 tekerli motosiklet, seyir halindeyken alev alıp, yandı. Bu sırada yoldan geçerken yangını gören ambulansın şoförünün, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi’nde meydana geldi. Hurda toplamak için kullanılan üç tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede motosikleti ve kasasında bulunan hurdaları sardı. Bu sırada yoldan geçen ambulansın şoförü yangını fark ederek aracı durdurdu.

Ambulans şoförü ile çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Motosiklette hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.