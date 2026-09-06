Alman komedyen sahnede sordu Türk izleyiciler İstiklal Marşı ile yanıt verdi

Stand-up sahnelerinde seyirciyle kurulan diyaloglar çoğu zaman gösterinin en eğlenceli parçasıdır; ancak Alman komedyen Mario Adrion’un Türkiye turnesinde sorduğu tek bir soru, gösteriyi bilindik tüm kalıpların tamamen dışına çıkardı. Dünyanın farklı sahnelerinde gezen ve gittiği yerlerde seyirciden birkaç melodi ya da en fazla mırıldanarak söylenen bir dize duymaya alışkın olan Adrion, Türk seyircisinin refleksini hesaba katmayınca hayatının en büyük sahne şoklarından birini yaşadı.

SALON BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye turnesinden kesitleri 1 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaşan Adrion, başına geleceklerden habersiz şekilde salona yönelip "Türkiye’nin milli marşı ne?" diye sordu. Diğer ülkelerde benzer soruyu yönelttiğinde genellikle kısa bir mırıltı, birkaç dize ya da tek bir kıtayla geçiştirilen yanıt, bu kez bir komedi salonunda asla öngörülemeyecek bir boyut kazandı. Soru biter bitmez salondaki Türk izleyiciler adeta bir refleksle aynı anda ayağa fırladı ve İstiklal Marşı’nı büyük bir ciddiyet ve coşkuyla okumaya başladı.

"DURMADINIZ, SAHNEDE NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Bir anda yüzlerce kişilik dev bir koroya dönüşen salonun marşı aynı kararlılıkla okumayı sürdürmesi üzerine Alman komedyen sahnede adeta kilitlendi. Beklediğinden çok daha güçlü ve durdurulamaz bir tepkiyle karşılaşan Adrion, yaşadığı trajikomik şaşkınlığı doğrudan izleyicilerle paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum.”

Marşın coşkuyla okunması sırasında yaptığı esprilerle şaşkınlığını gizlemeye çalışan ancak salonun yarattığı dev atmosferin altında kalan komedyenin o halleri, gösterinin en çarpıcı anı olarak kayıtlara geçti. Küçücük bir sahne etkileşiminin dakikalarca süren bir İstiklal Marşı resitaline dönüştüğü görüntüler, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada da en çok konuşulan anlar arasına girdi.