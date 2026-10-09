Ali Tarakçı için Merkez Bankası yanıt verdi! İddianame hazırlandı

Gazeteci Ali Tarakçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Yaklaşık 5,2 milyon görüntülenmeye ulaşan paylaşımın döviz piyasasına etkisi araştırılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) savcılığa gönderdiği veriler de dosyaya girdi. Savcılık, Tarakçı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

PAYLAŞIM MİLYONLARA ULAŞTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Tarakçı’nın 23 Eylül 2026’da X hesabından yaptığı “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımını incelemeye aldı. Yaklaşık 72 bin takipçisi bulunan gazetecinin paylaşımı 5 milyon 200 bin görüntülenmeye ulaştı.

Savcılık, paylaşımın doğruluğunun teyit edilmediğini, kamuoyunda endişe ve panik yaratabilecek nitelik taşıdığını ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğini değerlendirdi. Soruşturma kapsamında Tarakçı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ VERİLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, paylaşımın finans piyasaları üzerindeki olası etkisi oldu. Savcılık, iddiaya konu paylaşımın ardından döviz piyasasında yaşanan hareketliliği incelemek amacıyla Merkez Bankası’ndan bilgi istedi.

TCMB’nin 2 Ekim 2026 tarihli cevabında, 23 Eylül saat 18.05’te yapılan paylaşımın ardından saat 23.59’a kadar gerçekleşen döviz işlemlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Yazıda, söz konusu zaman aralığındaki işlemlerin satış yönündeki işlemler bakımından yaklaşık yüzde 6,24’lük bir oran oluşturduğu belirtildi.

Merkez Bankası ayrıca 24 Eylül’de gerçekleşen net satış tutarının, eylül ayındaki ortalama net satış değerinin üzerinde olduğunu bildirdi. Savcılık, bu verileri paylaşımın ekonomik etkisi bulunduğu yönündeki değerlendirmesinde dayanak olarak kullandı. Ancak söz konusu veriler, tek başına piyasa hareketlerinin yalnızca bu paylaşım nedeniyle gerçekleştiğini kanıtlamıyor.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Paylaşımın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yayılan istifa iddialarını reddetti. Şimşek, 24 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Şimşek’in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talepte bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, kamuoyunu ve piyasaları yanıltmaya yönelik içerikleri yayan hesaplar hakkında adli süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi.

"HERHANGİ BİR BAKANI KASTETMEDİM"

İddianameye giren 26 Eylül tarihli ifadesinde paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul eden Tarakçı, gazetecilik yaptığını ve gündeme ilişkin yayınlar hazırladığını belirtti. Paylaşımında doğrudan herhangi bir bakanı hedef göstermediğini söyleyen gazeteci, elindeki bilginin bir kulis duyumuna dayandığını anlattı.

Tarakçı, istifa iddiasını tek bir kaynaktan doğrulatmadığını, farklı duyumları bir araya getirerek paylaşım yaptığını ifade etti. Paylaşımının ekonomik sonuçlar doğurabileceğini öngörmediğini belirten gazeteci, suçlamayı kabul etmedi.

Tarakçı’nın savunmasında, paylaşımının ardından başka gazetecilerin iddiayı belirli isimlerle ilişkilendirmesinin de etkili olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Ancak bu savunma, soruşturma makamlarının paylaşımın doğruluğu ve olası etkisi konusundaki değerlendirmesinden ayrı ele alınıyor.

İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU

Tarakçı hakkında 26 Eylül’de gözaltı işlemi yapıldı. Adresinde arama yapılması ve dijital materyallerinin incelenmesi de soruşturma kapsamında gündeme geldi. Gazeteci, aynı gün Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca X hesabına erişim engeli getirildi.

Savcılık, hazırladığı iddianamede Tarakçı’nın TCK’nin 217/A maddesi kapsamında cezalandırılmasını istedi. İddianamede, TCK’nin 53/1. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri uygulanması ve gözaltı ile tutuklulukta geçen sürelerin TCK’nin 63. maddesi kapsamında mahsubu da talep edildi.

İddianame Ankara Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. Dosyada yer alan suçlamalar savcılığın değerlendirmelerini yansıtıyor; Tarakçı’nın suçluluğu henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.