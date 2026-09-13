Alanyaspor-Göztepe maçında jandarmalar hastanelik oldu: Kumanyada tavuk pilav vardı
: Alanyaspor-Göztepe maçında görevli yaklaşık 50 jandarma gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Açıklamada personele tavuk pilav dağıtıldığı ve bundan zehirlenmiş olabilecekleri ifade edildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçta görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneyelik oldu.
Alanya'da Oba Stadı'nda oynanan maçtan sonra bazı jandarmalar rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti. Hastanedeki ilk müdahalelerin ardından jandarmaların bir kısmı taburcu edildi.
KUMANYADA TAVUK PİLAV VARDI
Olayın yaşanmasının ardından Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, jandarmaların gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini söyledi.
Statta görev yapan jandarmalara tavuklu pilav dağıtıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.
Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.