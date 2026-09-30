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Halk TV Türkiye Alacak kavgasında silah konuştu: 1'i ağır 2 kardeş yaralı

Alacak kavgasında silah konuştu: 1'i ağır 2 kardeş yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K. (38), av tüfeğiyle ateş açarak Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç.'yi yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı; Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

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Alacak kavgasında silah konuştu: 1'i ağır 2 kardeş yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.'yi bacaklarından vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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