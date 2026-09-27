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Halk TV Türkiye Arkadaşını öldürüp intihar etti: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Arkadaşını öldürüp intihar etti: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te Sungu Başkaya, evinde arkadaşı Çağlar Köylüoğlu'nu öldürdükten sonra intihar etti. İkilinin cansız bedenlerini, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen ekipler buldu.

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Arkadaşını öldürüp intihar etti: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te 52 yaşındaki inşaat mühendisi Sungu Başkaya, kendisinden 6 yaş büyük arkadaşı Çağlar Köylüoğlu'nu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi sakinleri, bir apartmandan gelen silah sesleriyle sarsıldı. İddiaya göre, Sungu Başkaya'nın evinden gelen silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşını öldürüp intihar etti: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim : 1

İKİ ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU

Daireye giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Başkaya ve Köylüoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sungu Başkaya’nın arkadaşı Çağlar Köylüoğlu’nu tabancayla vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Arkadaşını öldürüp intihar etti: Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim : 2

İki arkadaşın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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