AKP'nin köprü özelleştirmelerindeki "organize soygunu" açıkladı
YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin köprü özelleştirmelerine ilişkin ağır bakım gerekçesini yalanladı. Yavuzyılmaz, bakımların 2024’te tamamlandığını belirterek "organize soygun" dedi.
YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’nin Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, AKP’nin ağır bakım masrafları gerekçesini "kuyruklu bir yalan" olarak nitelendirdi.
AKP’nin ağır bakım yalanı!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 10, 2026
AKP diyor ki; “Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz!”.
Bu kuyruklu bir yalan!
Zira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün ağır bakımları 2024 yılı… pic.twitter.com/iynzHe0OW9
'AĞIR BAKIM YALANI' İDDİASI
Yavuzyılmaz, paylaşımında AKP’nin şu sözlerine yer verdi:
"AKP diyor ki; 'Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz!'."
Yavuzyılmaz, bu ifadenin ardından "Bu kuyruklu bir yalan!" değerlendirmesini yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ağır bakımlarının 2024 yılı itibarıyla tamamlanmış durumda olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra!" ifadesini kullandı.
Yavuzyılmaz, "Yani özelleştirme programı bitip, köprü ve otoyol işletmeleri yeniden devlete devredildikten sonra!" diyerek, "Bunun adı organize soygundur!" dedi.
AĞIR BAKIM KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER
Yavuzyılmaz, "İşte ağır bakım belgeleri" diyerek Büyük Onarım ve Yapısal Takviye İşi kapsamında yapılan işleri sıraladı. Kaynak olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporları’nı paylaştı:
"Ağır bakım kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 2024 yılı itibarıyla tamamlanan işler şöyle:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 236 adet askı halatının değiştirilmesi
FSM Köprüsü’nün 240 adet askı halatının değiştirilmesi
Genleşme derzi işleri
Yorgunluk çatlakları tamiri ve tabliye kaplamasının değiştirilmesi işleri
Hareketli bakım onarım platformu işleri
Semer bölgesi ana kablo güçlendirme işleri
Ankraj işleri
Kulelerin güçlendirilmesi (Kuleler içten çelik levhalar ile güçlendirilmiştir)
Üstyapı yenilemesi (Asfalt işleri)
Kule asansörlerinin yenilenmesi
Ortotropik tabliyelerinde çatlak onarımlarının yapılması
Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alma sistem kurulması
Tabliyenin bazı bölümlerinin tamiri ve güçlendirilmesi
Otokorkuluk ve yaya korkuluklarının yenilenmesi
Elektromekanik işler (Asansör, kablolama vb.)
Dekoratif aydınlatmaların yenilenmesi
Boya işleri (Köprünün tamamen boyanması)
Kedi yolları imalatı
Ankraj bölgelerinin drenajı işinde enjeksiyon ve şaftların yapımı"