AKP'nin köprü özelleştirmelerindeki "organize soygunu" açıkladı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’nin Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, AKP’nin ağır bakım masrafları gerekçesini "kuyruklu bir yalan" olarak nitelendirdi.

AKP’nin ağır bakım yalanı!



AKP diyor ki; “Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz!”.



Bu kuyruklu bir yalan!



Zira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün ağır bakımları 2024 yılı… pic.twitter.com/iynzHe0OW9 — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 10, 2026

'AĞIR BAKIM YALANI' İDDİASI

Yavuzyılmaz, paylaşımında AKP’nin şu sözlerine yer verdi:

"AKP diyor ki; 'Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz!'."

Yavuzyılmaz, bu ifadenin ardından "Bu kuyruklu bir yalan!" değerlendirmesini yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ağır bakımlarının 2024 yılı itibarıyla tamamlanmış durumda olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra!" ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, "Yani özelleştirme programı bitip, köprü ve otoyol işletmeleri yeniden devlete devredildikten sonra!" diyerek, "Bunun adı organize soygundur!" dedi.

AĞIR BAKIM KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

Yavuzyılmaz, "İşte ağır bakım belgeleri" diyerek Büyük Onarım ve Yapısal Takviye İşi kapsamında yapılan işleri sıraladı. Kaynak olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporları’nı paylaştı:

"Ağır bakım kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 2024 yılı itibarıyla tamamlanan işler şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 236 adet askı halatının değiştirilmesi

FSM Köprüsü’nün 240 adet askı halatının değiştirilmesi

Genleşme derzi işleri

Yorgunluk çatlakları tamiri ve tabliye kaplamasının değiştirilmesi işleri

Hareketli bakım onarım platformu işleri

Semer bölgesi ana kablo güçlendirme işleri

Ankraj işleri

Kulelerin güçlendirilmesi (Kuleler içten çelik levhalar ile güçlendirilmiştir)

Üstyapı yenilemesi (Asfalt işleri)

Kule asansörlerinin yenilenmesi

Ortotropik tabliyelerinde çatlak onarımlarının yapılması

Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alma sistem kurulması

Tabliyenin bazı bölümlerinin tamiri ve güçlendirilmesi

Otokorkuluk ve yaya korkuluklarının yenilenmesi

Elektromekanik işler (Asansör, kablolama vb.)

Dekoratif aydınlatmaların yenilenmesi

Boya işleri (Köprünün tamamen boyanması)

Kedi yolları imalatı

Ankraj bölgelerinin drenajı işinde enjeksiyon ve şaftların yapımı"