AKP'li meclis üyesinin çarptığı çocuk öldü babasının hesabı engellendi! Emniyet ve bakanlıktan açıklama

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 22 Haziran tarihinde AKP'li Belediye Meclis Üyesi Fatih Oral'ın kullandığı aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki oğlu Alper Yusuf Polat’ı kaybeden ve sosyal medyada adalet arayışı başlatan Abdulkadir Polat’ın X (Twitter) hesaplarına yönelik erişim engelleri tartışma yarattı.

Babanın açtığı yeni hesaba da kısa zaman içinde erişim engeli kararı getirildi.

Söz konusu hesaba getirilen erişim engelinin olayı örtbas etmek için yapıldığı ileri sürüldü.

TEPKİLER ÇOĞALINCA AÇIKLAMA YAPILDI

Oğlunu kaybeden babanın hesaplarına getirilen erişim engelinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hesap kapatmalarının gerekçesi olarak kamuoyunda "Ebu Hanzala" olarak bilinen Halis Bayancuk grubuyla bağlantılı yapı gösterildi. Açıklamaya göre söz konusu hesap 50'ye yakın hesapla beraber kapatıldı.

TUTUKLANDI: İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

AKP'li Meclis üyesi kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasında Fatih Oral hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan adli işlem başlatıldığını ve 23/06/2026 tarihinde tutuklandığını kaydetti.

Açıklamanın devamında “olayın örtbas edilmeye çalışıldığı”, “siyasi nüfuz kullanıldığı”, “adli sürece müdahale edildiği” ya da “soruşturmanın taraflı yürütüldüğü” yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Bakanlık kaynakları Fatih Oral hakkında yapılan tutukluğa itirazın da kabul edilmediğini açıkladı.