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Halk TV Türkiye AKP'li başkanın yazışmaları ifşa oldu! İŞKUR alımlarında torpil skandalı

AKP'li başkanın yazışmaları ifşa oldu! İŞKUR alımlarında torpil skandalı

AKP İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Şerife Yıldız'ın İŞKUR alımı için yaptığı WhatsApp yazışmaları ifşa oldu. Yazışmalarda, işe alım sürecine müdahale edildiği görüldü.

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AKP'li başkanın yazışmaları ifşa oldu! İŞKUR alımlarında torpil skandalı
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Van’da İŞKUR üzerinden yürütülen geçici istihdam programı daha başvuru aşamasında tartışma yarattı. AKP'li kadın kolları yöneticisine ait olan WhatsApp yazışmalarında, işe alım sürecine müdahale edildiği ve isim listelerinin paylaşıldığı ortaya çıktı.

AKP'li başkanın yazışmaları ifşa oldu! İŞKUR alımlarında torpil skandalı - Resim : 1

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen program kapsamında Van’da yaklaşık 3 bin kişinin kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilmesi planlanırken, ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

AKP'li başkanın yazışmaları ifşa oldu! İŞKUR alımlarında torpil skandalı - Resim : 2

AKP İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Şerife Yıldız’a ait olduğu öne sürülen yazışmalarda, “AK VEFA GRUBU” isimli WhatsApp grubunda İŞKUR alımlarına ilişkin isim listelerinin paylaşıldığı ve bazı kişilerin başvuru süreçlerinin yönlendirildiği görüldü.

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Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre paylaşılan mesajlarda, teşkilat içinde yer alan bazı kişilerin isimlerinin İŞKUR’a iletildiği, başvuruların ise belirli kurumlara göre yönlendirildiği ifadeleri yer aldı. Mesaj içeriklerinde ayrıca, hangi kişinin hangi kuruma başvuracağına ilişkin detaylı yönlendirmelerin bulunduğu öne sürüldü.

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Yazışmalarda yer alan ifadelerde, “Bazı arkadaşların isimlerini İŞKUR’a gönderdim. Şartları sağlıyorlarsa çıkma ihtimalleri var” ve “Başvurunuzu yapın, bilgilerinizi bana iletin, sadece aktif olanlar dikkate alınacak” gibi yönlendirmelerin bulunduğu görüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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