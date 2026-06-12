AKP'li başkan Cevdet Yılmaz'ın adıyla aldığı torpil paralarını yine iade etmedi

Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile oğlu ve danışmanın adını kullanarak 50 bin lira peşinatla, ön ödemeli ve sınavsız olarak belediyede kadrolu işe yerleştirme vaat eden dolandırıcıların yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

İlk duruşmada zararı giderme sözüyle tahliye olan eski AKP Sur İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Uğur A. sözünü tutmadı. Uğur A. ve beraberindeki Songül A. ve Ayten E. hakkında “Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan 15’er yıl hapis cezası isteniyor.

AKP'Lİ BAŞKAN CEVDET YILMAZ'IN ADIYLA ALDIĞI TORPİL PARALARINI YİNE İADE ETMEDİ

Uğur A.’nın, kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yeğeni, oğlu veya danışmanının yakını olarak tanıtarak iş arayan kişilerden ön ödeme olarak 50 bin lira talep ettiği belirlendi. Geri kalan parayı ise işe başladıktan sonra almak üzere paydaşlarıyla birlikte toplamda 600 bin lira haksız kazanç sağladığı dekontlarla tespit edildi.

Tutuklu yargılandığı dönemde mağdurların maddi zararını karşılayacağını taahhüt ederek tahliye edilen Uğur A.’nın, aradan geçen süreye rağmen dolandırılan vatandaşların zararını kapatmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme dosyasında zararın giderildiğine dair herhangi bir banka dekontu veya resmi belge bulunmazken, Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığa paraları iade etmesi için bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

"BENİ CEVDET YILMAZ’IN OĞLU DEDİĞİ BİRİYLE GÖRÜŞTÜRDÜ"

Duruşmada kendisini savunan Uğur A., partideki görevinden belediyede işe girdikten sonra istifa ettiğini belirterek, "Songül bana siyasi çevresinin olduğunu, insanları işe sokabileceğini söyledi. Paraların bir kısmını iade ettim, pişmanım" dedi.

Diğer sanık Songül A. ise suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Uğur bana Cevdet Yılmaz’ın oğlu ve danışmanıyla tanıştığını, işe girmek isteyenleri 50 bin lira peşinatla kamuya sınavsız alabileceğini söyledi. İlk başta inanmadım. Sonra beni, Cevdet Yılmaz’ın oğlu olduğunu iddia ettiği biriyle telefonla görüştürdü. Bu kişi de durumu onaylayınca inandım ve çevremi yönlendirdim. Arkadaşlarım işe giremeyince durumu Cevdet Yılmaz’ın korumasına ilettik, o da şikâyetçi olmamızı söyledi. Bu olayı ortaya çıkaran benim, tek kuruş maddi menfaatim olmadı."

Parasını kaptıran mağdurlardan Yakup Ç. de bir çay bahçesinde oturdukları esnada Uğur A.'nın kendisine, "Ben Cevdet Yılmaz’ın yeğeniyim, birçok kişinin işini hallettim" diyerek evrak istediğini ancak kendisini aylarca "bu hafta, haftaya gireceksin" diyerek oyaladığını belirtti ve şikâyetçi olduğunu yineledi.