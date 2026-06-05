AKP'li başkanın kızının aracıyla çarptığı çoban öldü! Ev hapsi ile serbest kaldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde çoban baba Musa Tunç'un öldüğü, oğlu Yusuf Tunç'un ise yaralandığı kazada çobanlara çarpan AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Avukat Ümran Kaya hakkında mahkeme tarafından "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulandı.

OTOMOBİL ÖNCE SÜRÜYE SONRA ÇOBANLARA ÇARPTI

Acı olay, 3 Haziran günü Yolaşan mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ümran Kaya yönetimindeki otomobil, önce yoldaki koyun sürüsüne, ardından da çobanlık yapan baba Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çobanlardan baba Musa Tunç, kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesi'nden Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı oğlu Yusuf Tunç'un tedavisi ise hastanede devam ediyor.

MAHKEME "EV HAPSİ" KARARI VERDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ümran Kaya, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kaya hakkında "ev hapsi" kararı verildi. (ANKA)