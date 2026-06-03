Hayvanlarını geçirirken canından oldu: Baba öldü, oğlu yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan baba ve oğluna otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAZA VAN-HAKKARİ KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Hakkari istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç (50) ve oğlu Yusuf Tunç'a (19) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan baba Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA KURTARILAMADI, OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi atlatılamayan Yusuf Tunç'un ise tedavisinin devamı için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)