AKP'li başkandan 7 milyonluk makam aracına küfürlü savunma

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AKP'li belediye başkanı Ünal Yılmaz, belediye envanterine katılan 2025 model Audi A6 marka makam aracına yönelik eleştirilere, geçen çarşamba günü düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programında yanıt verdi. Halkın sorularını yanıtladığı buluşmada Yılmaz, yaklaşık 7 milyon TL bedelle alınan makam aracıyla ilgili gelen tepkiler üzerine kamuoyunun dikkatini çeken ifadeler kullandı. Yılmaz'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

7 MİLYONLUK ARACA KÜFÜRLÜ SAVUNMA

Lüks makam aracını "üç kuruşluk araba" olarak tanımlayan Yılmaz, savunması sırasında küfürlü ifadeler kullandı. Alımı eleştirenlere tepki gösteren Yılmaz, durumu şu sözlerle ifade etti:

"2025 model g*tü b*klu bir arabayı Kelkit Belediyesi'ne çok gördüler."

Yılmaz, halkın lüks araç alımını desteklemesini beklediğini belirterek, Kelkitlilerin "Benim başkanım daha iyisini alsın" demesi gerektiğini savundu.

"BEN ARABAYA BİNMEYEN BİR ADAM MIYIM?"

Makam aracı tercihini ilçenin dışarıdaki itibarı ile ilişkilendiren Başkan Yılmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bakın, dışarıda Allah şuradan kaldırmasın ki bu ilçenin itibarı çok yüksek. Herkes konuşuyor. Sadece bizim içimizde sıkıntı var. Az önce belediyeye alınan araçla ilgili bir şey söylediniz, üç kuruşluk bir araba. Benim ailemi tanıyorsunuz değil mi, ben arabaya binmeyen bir adam mıyım? 2025 model götü boklu bir arabayı Kelkit Belediyesi'ne çok gördüler değil mi? Bu haberler ulusal basında yazıldı."

ELEŞTİRİLERİ "KOMPLO" DİYEREK HEDEF ALDI

Vatandaşın beklentisinin farklı olması gerektiğini öne süren Yılmaz, aracı satıp daha iyisini alabileceğini belirterek, "Şunu diyebilirdi Kelkit halkı, 'benim belediye başkanım daha iyisini alsın.' Gider onu satar daha iyisini alırım. Ben sırtıma mı alıp götüreceğim bunu. Benden sonra kim gelirse o binecek. Araba nedir ki arabayı konuşalım" dedi.

Belediye hizmetleri için alınan diğer araçları da hatırlatan Yılmaz, kendisine yöneltilen eleştirilerin bir oyun olduğunu iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolda iki tane arabamız var, birisi arazöz sulama aracı, bir de et entegre tesisimiz için modern bir et taşıma aracı. Bunları düşünen adam bir arabanın hesabını mı yapar? Bu iş araba işi değil, bu Kelkit'te birlik yaşanamasın diye, Kelkit güçsüzleşsin diye çıkarılmış bir oyun, bir komplo."