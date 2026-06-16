AKP'li başkan büyükelçiyle top oynadı: Makam odası 'Tasarruf nerede' dedirtti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum'da AKP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında ikilinin makam odasında futbol topuyla paslaştığı anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, makam odasının genişliği ve dikkat çeken dekorasyonu da gündem oldu. Özellikle kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, odadaki gösterişli tasarım çok sayıda yurttaş tarafından eleştirildi.

“HANİ TASARRUF?” TEPKİLERİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere, "Hani tasarruf?", "Milletin parasına bak", "İtibardan tasarruf olmaz" şeklinde yorumlar yaptı. Diplomatik bir ziyaret kapsamında gerçekleşen buluşma, futbol oynanan anlardan çok makam odasının dekorasyonu üzerinden kamu harcamaları ve tasarruf uygulamalarına ilişkin tartışmaların odağı haline geldi.