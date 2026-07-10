AKP'de bir ay önce yapılan kritik toplantı: Butlan da masaya yatırılmış

Siyasetin en tartışmalı konularından birisi olan butlan kararı gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, CHP'deki sürecin içerisinde olmadıklarını vurgulayan birçok açıklama yaptı.

1 AY ÖNCEKİ KRİTİK TOPLANTI

Ancak aktarılan son bilgiler butlan kararının AKP içerisinde de tartışıldığını ortaya çıkardı. Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre AKP'de bundan bir ay önce partinin hukukçu vekilleri ve yöneticilerinin katıldığı bir sunumda Siyasi Partiler Yasası da görüşüldü.

Bunun içerisinde mutlak butlan kararının da yer aldığı, yasadaki boşluk nedeniyle siyasi partinin dernek gibi işlem görmesinin eleştirildiği aktarılıyor.

KENDİLERİNE SORUN ÇIKARMA POTANSİYELİ

Yasadaki bu boşluğun gelecekte AKP için de sorun çıkarma potansiyelinden söz edildiği, toplantıdaki bazı siyasilerin anayasa ile siyasi partiler yasasının beraber ele alınması gerektiğini söylediği kaydedili.

Nuray Babacan'ın yazısından alıntılar şu şekilde:

"AKP’de bir ay önce bir toplantı yapıldı. Partinin hukukçu vekilleri ve yöneticilerinin katıldığı sunumda, Siyasi Partiler Yasası’nın içinde mutlak butlan dahil, birçok konu masaya yatırıldı. Yasadaki boşluk nedeniyle, Medeni Kanun’a atıf yapılması ve bir siyasi partinin dernek gibi işlem görmesinin eleştirildiği anlatılıyor.

Bu açığın, gelecekte kendileriyle ilgili sorun çıkarma potansiyelinden söz ediliyor. Toplantıda, bazı siyasiler, anayasa ile siyasi partiler yasasının beraber ele alınması gerektiğini söylüyor.

Uzaktan bakınca, ‘Rakiplerimize yaptıklarımız, yarın bizim de başımıza gelebilir, önlem alalım’ toplantısı gibi görünüyor!"