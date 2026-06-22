Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yine CHP: Üzüldüğünü söyledi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AKP Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik" dedi.

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara değinen Erdoğan, "Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğü bu içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz.

Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum; iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.

Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.

'KAVGAYLA ANILMASI DOĞRU DEĞİL'

Şunu da ifade etmek isterim ki; Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının eline düşürüldüğü bu içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.

Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil; hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir."