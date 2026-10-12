AKP'de baskın seçim ve kabine değişikliği iddiaları!

Türkiye'nin öncelikli gündem maddesi olan fon skandalı AKP içinde, baskın seçim yapılmasından kabine revizyonu yapılmasına kadar tartışılan konuların başında geliyor. Daha önce Şamil Tayyar ve Abdulkadir Selvi olağanüstü kongre tartışmalarını dillendirmişti.

Sızan kulis bilgilerine göre AKP içinde bir grup baskın seçime gidilmesini de istiyor. Parti içi sohbetlerde kabinede değişiklik olursa her seçimde olduğu gibi Ticaret Bakanı'nın değişeceği, Kurum'un Ulaştırma Bakanı olacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da değişeceği konuşuluyor.

"TARTIŞMALAR UZAMADAN SEÇİM YAPALIM"

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre fon skandalının ardından nasıl bir yol izleneceği konusunda farklı öneriler dile getiriliyor. Bir grup, kabinede, bürokraside ve parti yönetiminde değişiklik yapılarak yeni bir kadro oluşturulmasını ve tartışmalar uzamadan seçime gidilmesini savunuyor.

Bu görüşü dile getirenlerin, dar gelirlilere yönelik maaş artışının ardından baskın seçim yapılmasını önerdiği belirtiliyor. Diğer bir görüş ise seçim tarihine kadar sürenin kullanılmasını, 2028'e kadar beklenmesini ve bu süreçte olağanüstü kongreyle parti kadrolarının yenilenmesini savunuyor.

SORUŞTURMANIN GECİKMESİNE TEPKİ

Babacan'ın yazısında, bazı AKP yöneticilerinin fon skandalına ilişkin soruşturmanın ne zaman başlayacağını ve ifadelerin alınmasındaki gecikmenin nedenlerini araştırdığı aktarılıyor.

Özellikle Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesiyle ilgili sürecin ağırdan alındığını düşünen bazı parti yöneticilerinin rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Kulislerde, "Meclis açıldı. Hem muhalefete hem sokaktaki insanlara anlatamıyoruz" sözlerinin dile getirildiği ifade ediliyor.

ERDOĞAN'IN KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ HESABI

AKP içindeki tartışmalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine ve bürokraside nasıl bir değişikliğe gideceği de öne çıkıyor.

Bir kesim, hızlı ve köklü değişiklik yapılmasını savunurken diğer kesim, mevcut aşamada radikal bir değişikliğin yanlış bir algı yaratabileceğini düşünüyor. Bu görüşe göre kabinede ve bürokraside görevden alınacak isimlerin fon skandalıyla ilişkilendirilmesi riski bulunuyor. Bu nedenle köklü değişikliklerin seçim dönemine doğru yapılabileceği öne sürülüyor.

Diğer görüşü savunanlar ise mevcut durumun hızlı adımlar atılmasını gerektirdiğini belirterek eski yöntemlerle krizin aşılamayacağını düşünüyor.

DEĞİŞMESİ BEKLENEN BAKANLARIN İSİMLERİ

Kabine revizyonuna ilişkin kulislerde, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı için değişiklik senaryoları konuşuluyor. Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre gündeme gelen isimler şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu'nun bu göreve getirilebileceği öne sürülüyor.

Ticaret Bakanlığı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş'ın bakanlık için adı geçiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu göreve kaydırılabileceği iddia ediliyor.

Çevre Bakanlığı: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın adı olası bakan değişikliği senaryoları arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayraktar'ın bakan yardımcılığına getirilebileceği konuşuluyor.