AKP İzmir'i böyle yönetecekmiş! Vitrinde Cemil Tugay arka planda genel sekreter...

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKP saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden iktidarın yerel yönetim planını açıkladı. Özel, "İzmir'de önümüzdeki günlerde eski bir belediye başkanı görevlendirecekler. AK Parti oraya bir kaynak transferi yapacak, bütün işler AK Parti koordinasyonunda yapılacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, kameraların karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı düzenledi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"DÜNE KADAR HAKARET ETTİKLERİ İSME BUGÜN ROZET TAKTILAR"

Cemil Tugay’ın parti değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yaşanan tablodan dolayı fevkalade üzüntü duyduğunu dile getirdi.

AKP'nin geçmişteki söylemleri ile dünkü rozet takma töreni arasındaki çelişkiye işaret eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii özellikle dün orada kullanılan ifadeler artık kişiliksizliğin, karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. Ayrıca yıllarca, daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl, beceriksiz dedikleri, İzmir'de eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet, İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. Ama AK Parti için de bir kukladır."

"TUGAY 23 NİSAN BAŞKANI GİBİ OLACAK, İZMİR'İ KAYYUM ZİHNİYETİ YÖNETECEK"

Özgür Özel, AKP'nin belediye bürokrasisine doğrudan müdahale edeceğini ve büyükşehir belediyesine eski bir belediye başkanını genel sekreter olarak atayacağını öne sürdü.

Söz konusu modelle belediyenin fiilen vesayet altına alınacağını belirten Özel, planı şu sözlerle aktardı:

"AK Parti'nin oraya bir kaynak transferi yapacağını, Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi işte törenlerde boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin AK Parti koordinasyonunda yapılacağına, adeta AK Parti'nin İzmir'e bir kayyum atadığını, dün de bir kuklaya rozet taktığını görmüş durumdayız."

"REHİN ALAN MÜLKÜN SAHİBİ OLAMAZ: ASIL SAHİP İZMİRLİLERDİR"

Tugay'ın geçiş kararının perde arkasına değinen ve İzmirlilerin iradesinin teslim alınamayacağını vurgulayan YENİ Parti lideri Özel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tabii Cemil Tugay'ın kişisel zaafları, kendisine sunulan dosyalar ve karakter zafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet, kendini, iradesini rehin düşürmüştür. Ve İzmir'in iradesi birileri tarafından rehin alınmaya çalışılmıştır. Rehin alan, mülkün sahibi olmaz. Mülkün hala asıl sahibi İzmirlilerdir."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son yerel seçimlerde CHP listelerinden başkan seçilmiş, ardından 18 Haziran'da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tugay, dün AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen haftalık Meclis Grup Toplantısı'nda resmen AKP saflarına katıldı.