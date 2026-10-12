AKP baroları kaybetti, eleştiri Tayyar'dan geldi: Umarım 3 Nolu Baro'yu kuralım demezler

2020 yılında çıkartılan yasa ile Türkiye’de barolar bölündü. İstanbul’da ve Ankara’da “2 Nolu” Barolar oluşturuldu. Baro seçimlerini geleneksel olarak sol çevrelerin kazanması nedeniyle iktidarın böyle bir yönteme başvurduğu sık sık konuşuldu.

Ancak görünen o ki baroların bölünmesi de AKP’ye yaramadı. 2025 yıllında Ankara 2 Nolu Barosu seçimlerinde MHP’nin desteklediği adaya kaybeden AKP destekli avukatlar İstanbul’da da benzer bir senaryo ile karşılaştı.

İstanbul 2 Nolu Baro’da seçimlerinde dün AK Parti yönetiminin ve MHP’li avukatların destek verdiği Ali Kasım Tuna ile bağımsız İslami çevrelerin ve Milli Görüş geleneğinden gelen hukukçuların desteklediği Rıza Saka arasındaki yarışı yalnızca 6 oy farkla Saka kazandı.

AKP’NİN AÇIK DESTEĞİ

Seçim öncesinde Ali Kasım Tuna’nın adaylığına AKP çevrelerinden açık destek verilmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 5 Ekim’de Tuna’nın adaylık tanıtım toplantısına katılarak kendisine başarı dilemişti. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Tuna’ya desteğini açıklamıştı.

Bu sonucun ortaya çıkmasından sonra AKP destekli aday Tuna seçimlere itiraz edeceklerini ifade etti. AKP’nin baro kayıpları kendi çevresinde de tartışmalara yol açtı.

AKP’Lİ TAYYAR: 3 NOLU BAROYU UMARIM KURMAZLAR

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından seçimler üzerinden partisini eleştirdi. “Geçen seçimde Ankara 2 Nolu Baro’da yönetimi kaybeden AK Partili arkadaşlar, son olarak İstanbul’da kaybettiler. Zaten 2 adet 2 Nolu Baro var, ikisinde de kayıbız” diyen Tayyar, “6 yıl önce bu kanun çıkarılırken defalarca yanlış olduğunu ifade ettik. Baroların bölünmesi, kategorize edilmesi, siyasi sıfatlarla anılması büyük hataydı. Ne oldu şimdi? “Küçük olsun benim olsun” diyenlere de yar olmadı. İnşallah, şimdi kalkıp “3 Nolu Baroyu kuralım” demezler” ifadelerini kullandı.

DAYATMACI SİYASETE İTİRAZ

Tayyar daha sonra baro seçiminin kaybedilmesine ilişkin “AKP içinde bu kayıpla ortaya çıkan dayatmacı siyaset tarzına bir itiraz olduğunu” vurgulayarak “Mesaj açık. Artık AK Parti tabanı da Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların dayatmacı siyasetine itiraz ediyor. Fon krizinde gördük, baro seçiminde şahit olduk. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az” dedi.

Tayyar’ı son paylaşımı şöyle:

"İstanbul’dan bir avukat dostum aradı, aklına, birikimine güvenirim. Anlattıklarından İstanbul 2 Nolu Baro seçiminden AK Parti açısından çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu gördüm. Şöyle dedi: “Üye arkadaşların tamamına yakını cumhur ittifakını destekleyen arkadaşlar. Ben (kaybeden) Ali Kasım Tuna’ya oy verdim, kazanan Rıza Saka da AK Parti eski ilçe başkanıdır, muhalif değildir.” Peki o zaman? “Seçim sonucu, AK Parti’nin mevcut siyaset anlayışına itiraz eden AK Partililerin seçim zaferidir.” Bu cümledeki şifreleri bir başka avukat arkadaşım şöyle izah etti: “Davaya emek verenleri görmezden gelerek camianın pek tanımadığı, dışarıdan bir genci dayatırsanız, istişare etmezseniz, üyelerinin hissiyatına önem vermezseniz, herkesi bu adaya oy vermeye mecbur gibi gösterirseniz, tepki toplarsınız, oyu rakibe verirler.” Mesaj açık. Artık AK Parti tabanı da Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların dayatmacı siyasetine itiraz ediyor. Fon krizinde gördük, baro seçiminde şahit olduk. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az."

ESKİ AKP’Lİ BİRİNCİ DE TOPA GİRDİ

AKP’den ihraç edilen partinin eski yöneticilerin Mücahit Birinci de baro seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AK Parti desteğine rağmen İstanbul 2 Nolu baroda kazanamamak mı? Yoksa; AK Parti desteklediği için 2 Nolu baroda kaybetmek mi?” sorusunu sordu.

Birinci sözlerine şöyle devam etti:

"Bak bu sorunun cevabını analiz etmesi gereken baro başkan adayı meslektaşımız, kardeşimiz değil he... Bu sorunun cevabı AK Parti açısından çok önemli. Bunun çok iyi analiz edilmesi lazım."