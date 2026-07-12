AKOM İstanbulları tarih ve saat vererek uyardı! Sağanak yağış ve poyraz geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel günlük değerleri ve önümüzdeki haftayı kapsayan detaylı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hazırlanan raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbullular için yeni haftada başlayacak yerel yağışlar ve kuvvetli rüzgar konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

12 TEMMUZ PAZAR: GÜN BOYU AÇIK BİR HAVA VE İDEAL DENİZ SUYU SICAKLIĞI

AKOM'un 12 Temmuz 2026 Pazar günü için paylaştığı verilere göre, İstanbul genelinde gün boyunca yağış beklenmiyor. Güne 22°C sıcaklık ve güneşli bir havayla başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinde termometreler 30°C'ye kadar yükseliyor ve güneşli hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerine gelindiğinde açık bir gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 26°C'ye gerilerken, gece saatlerinde ise sıcaklığın 24°C olarak ölçüleceği tahmin ediliyor.

Gün genelinde kentteki nem oranının %40 ile %80 seviyeleri arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise poyrazdan hafif aralıklarla ve orta kuvvette, saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ayrıca hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenler için deniz suyu sıcaklığı 24°C olarak açıklandı.

AKOM'DAN KRİTİK "DİKKAT" UYARISI: YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Raporun en dikkat çeken "Dikkat" başlıklı uyarı bölümünde, yeni haftanın hava dinamiklerine dair önemli bilgiler yer alıyor. İstanbulluların merakla beklediği yağmur, pazartesi gece saatlerinden itibaren yerel yağmur geçişleri şeklinde kendini gösterecek. Bu yerel yağmur geçişlerinin salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte, rüzgar hızını artıracak. Kuzeydoğulu (Poyraz) rüzgarların aralıklarla saatte 10 ila 40 kilometre hıza çıkarak kuvvetli eseceği ve bu durumun kentte serinlik hissi vermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Tüm bu yağış ve rüzgar hareketliliğine rağmen, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C aralığında seyretmesi bekleniyor.

GÜN GÜN YENİ HAFTANIN HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un 13 Temmuz ile 18 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan 6 günlük detaylı hava tahmin raporuna göre haftanın gün gün hava durumu şu şekilde gelişecek:

13 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk gününde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığı 22°C, en yüksek sıcaklığı ise 30°C olarak ölçülecek. Uyarılarda da belirtildiği üzere pazartesi gecesi yağmurlu geçecek.

14 Temmuz Salı: Haftanın en çok dikkat edilmesi gereken günü olan salı, bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Metrekareye düşecek yağış miktarının 3 ile 7 kilogram arasında olması bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 22°C iken, en yüksek sıcaklığın 29°C seviyesine inmesi öngörülüyor.

15 Temmuz Çarşamba: Çarşamba günü sağanak yağış kenti terk ediyor ve gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı günde, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerek en düşük 22°C, en yüksek ise 32°C olacak.

16 Temmuz Perşembe: Perşembe günü gökyüzü biraz daha açılarak parçalı ve az bulutlu bir hal alacak. Yağışın beklenmediği bu günde termometreler yine en düşük 22°C'yi ve en yüksek 32°C'yi gösterecek.

17 Temmuz Cuma: Haftanın son iş gününde İstanbulluları az bulutlu ve açık bir hava bekliyor. Yağış beklentisinin olmadığı cuma gününde en düşük hava sıcaklığı 22°C, en yüksek hava sıcaklığı ise 31°C olarak tahmin ediliyor.

18 Temmuz Cumartesi: Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi de tıpkı cuma günü gibi az bulutlu ve açık geçecek. Herhangi bir yağışın öngörülmediği günde, sıcaklıkların en düşük 22°C, en yüksek ise 30°C bandında seyretmesi bekleniyor.