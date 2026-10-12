AKOM 'dikkat' dedi: Aniden vuracak 2 gün sürecek

Hafta sonu 28°C’ye kadar yükselerek yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul’da hava aniden değişiyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-10°C birden düşeceğini, poyraz fırtınası (50-80 km/s) ve şiddetli sağanak yağışın kenti 2 gün boyunca etkisi altına alacağını belirterek İstanbulluları uyardı.

POYRAZ BİRDEN VURACAK

Sıcaklık düşüşüyle birlikte rüzgarın yönü de kuzeye dönüyor. Poyraz esmesi beklenen rüzgarın aniden kuvvetlenerek saatte 50 ila 80 km hıza ulaşan şiddetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

AKOM 'DİKKAT' DEDİ: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Son günlerdeki mevsim normallerinin üzerindeki seyreden havanın ardından, Salı gününden itibaren soğuk dalgası kapıya dayanıyor. AKOM verilerine göre, hava sıcaklıkları 8 ila 10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.

FIRTINAYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ SAĞANAK EŞLİK EDECEK

Hafta ortasına doğru etkisini artıracak olan olumsuz hava koşulları, şiddetli yağışları da beraberinde getirecek.

Salı: Gök gürültülü sağanak yağış (5-15 kg/m²)

Çarşamba: Fırtına ile birlikte çok kuvvetli sağanak yağış (30-60 kg/m²)