AKOM 'dikkat' dedi: Aniden vuracak 2 gün sürecek
Hafta sonu 28°C’yi bulan yaz havasının ardından İstanbul’da sıcaklıklar Salı gününden itibaren 8-10°C birden düşüyor. AKOM, poyraz fırtınası ve şiddetli sağanağın kenti 2 gün boyunca etkisi altına alacağını açıklayarak uyardı.
Hafta sonu 28°C’ye kadar yükselerek yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul’da hava aniden değişiyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-10°C birden düşeceğini, poyraz fırtınası (50-80 km/s) ve şiddetli sağanak yağışın kenti 2 gün boyunca etkisi altına alacağını belirterek İstanbulluları uyardı.
POYRAZ BİRDEN VURACAK
Sıcaklık düşüşüyle birlikte rüzgarın yönü de kuzeye dönüyor. Poyraz esmesi beklenen rüzgarın aniden kuvvetlenerek saatte 50 ila 80 km hıza ulaşan şiddetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
AKOM 'DİKKAT' DEDİ: SICAKLIKLAR 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Son günlerdeki mevsim normallerinin üzerindeki seyreden havanın ardından, Salı gününden itibaren soğuk dalgası kapıya dayanıyor. AKOM verilerine göre, hava sıcaklıkları 8 ila 10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.
FIRTINAYA GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ SAĞANAK EŞLİK EDECEK
Hafta ortasına doğru etkisini artıracak olan olumsuz hava koşulları, şiddetli yağışları da beraberinde getirecek.
Salı: Gök gürültülü sağanak yağış (5-15 kg/m²)
Çarşamba: Fırtına ile birlikte çok kuvvetli sağanak yağış (30-60 kg/m²)