Pastırma yazı uzatmaları oynuyor: Yağmur günlerce nefes aldırmayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı. MGM'nin değerlendirmesine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Salı gününden itibaren azalacak. Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul'da ise pazartesi günü sağanak beklense de yağışın akşam ve gece saatlerinde etkili olması öngörülüyor.

MGM: SICAKLIKLAR SALI'DAN İTİBAREN AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren azalarak güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor."

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNDÜZ YAĞMUR BEKLENMİYOR

İstanbul'da yağmur beklense de gündüz saatlerinde yağış beklenmiyor. Kentte günün ılık ve parçalı bulutlu geçmesi, yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olması öngörülüyor.

SOĞUK HAVA DALGASI BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

Pazartesi gecesi yurdun Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girmeye başlaması bekleniyor. Sıcaklıklarda 10 dereceye varan düşüş öngörülüyor. Özellikle perşembe gününden itibaren gündüz saatlerinde de hissedilecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor.