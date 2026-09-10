Akın Gürlek Kılıçdaroğlu'nun avukatını engelledi

Bir sosyal medya yayınında dile getirilen iddialara göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, parti içinde genel başkanı yönlendiren ve siyasi kadrolar üzerinde tahakküm kuran isim olarak öne çıkıyor. İddiaya göre Çelik, Kılıçdaroğlu’nun Euronews röportajı öncesinde kendisiyle görüşerek İmamoğlu sorusu gelmesi halinde “siyasi tutuklu değildir” denmesini tavsiye etti. Bu süreçte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de Çelik'i WhatsApp'tan engellediği iddia edildi.

AKIN GÜRLEK’İN ENGELLEDİĞİ İDDİASI

Şaban Sevinç'in paylaştığı videoda ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, kendi adının CHP içindeki güç çekişmelerine karıştırılmasından rahatsız olduğu iddia edildi. Bu kapsamda Gürlek’in, Celal Çelik ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat’ı WhatsApp’tan engellediği öne sürüldü. İddianın, Gürsel Tekin kanadına yakın bir kaynaktan geldiği belirtildi.

ÇELİK’İN KILIÇDAROĞLU’NA SÖYLETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şaban Sevinç'in sosyal medya hesabında aktarılan iddiaya göre, Kılıçdaroğlu röportajda kendisine yöneltilen “Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu mudur?” sorusuna, “Hayır, siyasi tutuklu değildir. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle cezaevindedir.” yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından büyük tepki oluştuğu, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu’na “Keşke bu lafları söylemeseydiniz” yönünde telkinler geldiği belirtildi.

ÇELİK: “İKİNCİ BİR HANÇER VAKASINA İZİN VERMEM”

İddiaya göre Celal Çelik, daha önce kendisini arayan Şaban Sevinç'e, “Kırmızı çizgim Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Ben ölümüne genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nu savunurum. İkinci bir hançer vakasına izin vermem.” ifadelerini kullandı. Çelik’in, genel başkanın ekibinde olup Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkan adayı olmak isteyenlere müsaade etmeyeceğini söylediği öne sürüldü.