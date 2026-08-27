Akademisyen ve sanatçılardan “İkinci Kuvayımilliyeciler” çağrısı

Kendilerini "İkinci Kuvayımilliyeciler" olarak tanımlayan ve aralarında Müjdat Gezen gibi sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu bir grup aydın, "İkinci Kuvayımilliyecilerin Çağrısıdır" başlıklı ortak bir bildiri yayımlayarak yurttaşları antiemperyalist mücadeleye davet etti.

"LOZAN'DAN SEVR'E DÖNÜŞE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İkinci Kuvayımilliyecilerin Çağrısıdır" başlıklı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'mızın meşalesini Samsun'da yakan; emperyalist yedi düvele karşı savaşarak onları savaş meydanlarında yenilgiye uğratan; öz yurdumuz Anadolu'yu dahi paramparça etmeyi amaçlayan Sevr Antlaşması'nı tarihin çöplüğüne atan ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan eden tam bağımsızlıkçı, antiemperyalist Mustafa Kemal Atatürk ile birinci Kuvayımilliyecilerin tükenmeyen ardıllarıyız. Bugün bizler; Laik Cumhuriyet'imizi yıkarak ülkemizi apaçık bir 'yeni Sevr' dayatması olan Büyük Ortadoğu Projesi bataklığına sürüklemek isteyenlere; bu proje uğruna Ege'de 20 ada ve 2 kayalığımızın işgaline göz yumanlara; Orta Doğu'ya emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda savaş taşıyanlara ve daha nice kötülüğün mimarı olan ABD Emperyalizmi ile onun yerli işbirlikçilerine karşı yurtsever halkımızı mücadeleye çağırıyoruz. Ders almazsak tarih yineler. Lozan'dan Sevr'e dönüşe izin vermeyeceğiz."

ÇOK SAYIDA AYDIN İMZA ATTI

Çağrı heyetinde yer alan kişiler ise şöyle:

Prof. Dr. Ahmet Saltık (Hekim, Hukukçu)

Ali Rıza Küçükosmanoğlu (DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı)

Doğan Yücel, Ergün Poyraz (Yazar)

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu (Tıp Doktoru, Sendikacı)

Hikmet Molu (Kadın ve Mücadele Derneği Başkanı)

İsmail Hakkı Demircioğlu (Sanatçı)

Mustafa Hüsnü Bozkurt (Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı)

Müjdat Gezen (Sanatçı)

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu (YARSAV Kurucu Başkanı)

Prof. Dr. Özler Çakır (Eğitim Bilimci)

Suay Karaman (Akademisyen, Yazar, TÜMOD Genel Sekreteri)

Ümit Yalım (Emekli Kurmay Albay, Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri)

Bildiriye imza vermek isteyen yurttaşlara çağrı yapıldı. (ANKA)