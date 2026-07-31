Ahmet Davutoğlu'nun ardından harekete geçtiler: 2 parti birleşip onları da almak istiyor

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshetme kararının ardından muhalefette yeni siyasi oluşum ve birleşme arayışları hız kazandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile yürütülen birleşme görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiğini belirterek, Gelecek Partisi vekillerinin de bu yapıya dahil olmasını beklediklerini ifade etti.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshetme kararını "erdemli bir hareket" olarak değerlendirdi.

Bekin, Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskıların arttığını savunarak, Gelecek Partisi'nin dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdüreceğini hatırlattı. Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi arasındaki görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz."

Bekin, yakın dönemde güçlü bir siyasi oluşumun ortaya çıkabileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

2 PARTİ BİRLEŞİP ONLARI DA ALMAK İSTİYOR

Yeni Yol Grubu'nun Meclis'teki durumuna ilişkin olası destek sorusunu da yanıtlayan Bekin, böyle bir kararın parti yönetim organlarında değerlendirileceğini belirtti. Bekin, konunun gündeme gelmesi halinde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın başkanlığında MKYK ve Başkanlık Divanı'nın toplanarak karar vereceğini söyledi.

Saadet Partisi ile birleşme ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde Bekin, görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurgulayarak, "İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim" dedi.

Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu ile daha önce farklı başlıklarda görüşmeler yapıldığını da belirtti.

Bekin, geçmişte yürütülen temasların anlaşmayla sonuçlanmadığını ifade ederken, Gelecek Partisi'nin mevcut kadrolarının bundan sonraki süreçte kendileriyle birlikte hareket edeceğini umut ettiklerini söyledi. (ANKA)