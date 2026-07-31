Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı

Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından siyasi temaslarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. İki liderin genel merkezde yaklaşık bir saat süren görüşmesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

PARTİ ÇALIŞANLARIYLA SOHBET ETTİ

Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüşme öncesinde partisinin genel merkezine geldi.

Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tek tek tokalaştı.

Davutoğlu'nun "Siz daha gitmediniz mi?" sorusuna parti çalışanları, "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

AHMET DAVUTOĞLU SÜRPRİZ MİSAFİRİNİ KAPATTIĞI PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE AĞIRLADI

Davutoğlu'nun genel merkeze gitmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi binasına geldi.

İki lider ve beraberindeki heyetler yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı genel merkez çıkışında aracına kadar uğurladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.