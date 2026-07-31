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Halk TV Türkiye Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı

Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı

Ahmet Davutoğlu, kapattığı Gelecek Partisi'nin genel merkezinde sürpriz misafiri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu, Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

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Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı

Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından siyasi temaslarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. İki liderin genel merkezde yaklaşık bir saat süren görüşmesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

PARTİ ÇALIŞANLARIYLA SOHBET ETTİ

Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüşme öncesinde partisinin genel merkezine geldi.

Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı - Resim : 1

Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tek tek tokalaştı.

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Davutoğlu'nun "Siz daha gitmediniz mi?" sorusuna parti çalışanları, "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

AHMET DAVUTOĞLU SÜRPRİZ MİSAFİRİNİ KAPATTIĞI PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE AĞIRLADI

Davutoğlu'nun genel merkeze gitmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi binasına geldi.

Ahmet Davutoğlu sürpriz misafirini kapattığı partisinin genel merkezinde ağırladı - Resim : 3

İki lider ve beraberindeki heyetler yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmenin tamamlanmasının ardından Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı genel merkez çıkışında aracına kadar uğurladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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