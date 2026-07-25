Ali Babacan'dan YENİ Parti lideri Özgür Özel'e tebrik telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Babacan, görüşmede Özel’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.



CHP’den ayrılan Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili de istifalarını sunarak, YENİ Parti’nin kuruluş sürecini başlatmıştı. Kuruluş evraklarının tamamlanmasının milletvekilleri partinin kurucular kurulu listesinde yer aldı.



BAHÇELİ DE TEBRİK ETMİŞTİ



YENİ Parti’nin kurulmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel’i telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Özel’i hem telefonla arayarak hem de sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaşarak tebrik etmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da dün Özgür Özel’i tebrik eden siyasi isimler arasında yer aldı.



(ANKA)