Fatih Erbakan sinerji yaratacak planını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, partisinin ittifak planını ve hedefini anlattı. Daha önce Cumhur İttifakı'ndan ayrılan Erbakan, bu kez de CHP ya da Özgür Özel'in yeni partisinin yer alacağı ittifaka kapıları kapattı.

FATİH ERBAKAN SİNERJİ YARATACAK PLANINI AÇIKLADI

Cumhur İttifakı'na yeniden katılmayı düşünmediklerini hatırlatan Fatih Erbakan, ayrılık kararından pişman olmadıklarının altını çizdi.

Erbakan, "CHP'de dediğiniz gibi bir tane değil, şimdi iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağını düşünüyorum. Bizim seçimlere tek başına girecek şekilde hazırlanmamız gerekiyor" diyerek bir ittifakın kapısını daha kapattı.

Fatih Erbakan, Milli Görüş çizgisindeki partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Milli Görüş çizgisini temsil ettiğini ifade eden partilerin bir araya gelmesi önemli bir sinerji oluşturacaktır. Öncelikle Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra aynı hassasiyetleri taşıyan muhafazakâr ve milli çizgideki diğer siyasi partilerle de ortak çalışmalar yapılabilir" dedi.

Bu yöndeki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Erbakan, böyle bir birlikteliğin Türkiye siyasetine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. (ANKA)