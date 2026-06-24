Ahbap’ta deprem bağışları tartışması: Fatih Altaylı istedi, Haluk levent 'canlı yayında hesap vereceğim' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı’nın, son günlerde karşılıksız çek iddiasıyla gündeme gelen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e yönelik açıklamalarında, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan yaklaşık 3 milyar lira (158 milyon dolar) tutarındaki bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin bağımsız denetim raporlarının kamuoyuna açıklanması ve derneğin internet sitesinde sürekli erişime açık tutulması gerektiğini söylemesinin ardından tartışma devam etti.

Altaylı, bu şeffaflık çağrısını dünkü köşe yazısında dile getirmişti. Bugünkü yazısında ise Haluk Levent’in kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak süreci kamuoyuna aktardı.

158 MİLYON DOLARLIK DEPREM BAĞIŞLARI CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

Levent yanıtında, en son 10 ay önce denetim geçirdiklerini ve düzenli olarak denetlendiklerini belirterek, yakında başlayacak yeni denetimin ardından canlı yayında kuruşu kuruşuna hesap vereceğine dair Altaylı'ya söz verdi.

FATİH ALTAYLI: SADECE 'KAMU DENETİMİ' YETMEZ

Altaylı ise kibar ve sorumlu cevabı için Levent’e teşekkür ederken, sadece kamu denetiminin yetmeyeceğini, bağımsız denetim raporları ile tüm mali tabloların sürekli erişilebilir olması gerektiğini ve bunun diğer kurumlara da iyi örnek oluşturacağını vurguladı.

"SANA SÖZÜM SÖZ"

Altaylı'ya, Ahbap Derneği’nin başkanı olarak şöyle yazmış:

"Sevgili Abim, sana çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok haklısın. 10 ay kadar önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Yakında başlayacak denetim sonrası canlı yayında tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sana sözüm söz. Bu mesaj burada kalsın. Bu konudaki hassasiyetin ve duyarlılığın için sana minnettarım."

"BAŞKALARINA DA İYİ BİR ÖRNEK OLUR"

"Ben de Haluk Levent’e kibar ve sorumlu yanıtı için teşekkür ediyorum" diyen Altaylı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sırasında kendisine ve Ahbap Derneği’ne destek verdiğimiz sırada bize ve daha önemlisi topluma söz verdiği üzere sadece 'kamu denetimi' değil, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırmasını ve bu denetim raporlarını halka açıkladıktan sonra derneğin internet sitesinde de sürekli açık halde tutması gerekiyor.

Hatta tüm mali tablolar da burada açık olmalı.

Bu denli halk desteğine mazhar olmuş bir organizasyondan ve kurumdan beklenen budur.

Başkalarına da iyi bir örnek olur."