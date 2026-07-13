"AHBAP'la ortak çalışıyoruz" demişti... Haluk Levent'e gözaltı sonrası Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama

2023 depremlerinde kurduğu organizasyon için "Bize gelen para anında AHBAP'a iletiliyor" diyen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından "Ben dernek değilim, para toplayamam" açıklaması yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri Levent ile birlikte 17 kişiyi daha gözaltına alırken; Uğur, süreci şimdilik sadece "izlediklerini" duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkardıkları sanatçı Haluk Levent'i "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına aldı. Emniyet güçleri, gözaltı işleminin ardından Haluk Levent'i Vatan Emniyet'e götürdü.

Soruşturmayı genişleten savcılık talimatıyla ekipler, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğunu belirledikleri 17 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan güvenlik güçleri; dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümana el koydu. Başsavcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

DEPREM SONRASI SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Operasyonun ardından kamuoyunun gözü, deprem yardımları döneminde Haluk Levent ile bir araya gelen ve ortak kampanyalar yürüten Oğuzhan Uğur'a çevrildi.

Sosyal medya fenomeni Uğur, 2023 yılındaki deprem felaketi sırasında katıldığı canlı yayında AHBAP ile kurdukları ilişkiyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle, bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor."

"BİZ DE İZLİYORUZ YARDIMLARI CEBİMDEN YAPTIM"

Oğuzhan Uğur'a, eski söylemleri hatırlatılarak yapılan yorumların ardından kendisinden yeni bir açıklama geldi. Uğur, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti:

"Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik.

Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."