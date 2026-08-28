Ağustos sıcağı yerini sağanağa bıraktı: Birçok ilde şiddetli yağış etkili oldu!

Meteoroloji’nin önceden uyarıda bulunduğu ağustos yağmurları, yurdun birçok bölgesinde aniden etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden olan şiddetli sağanak ve rüzgar, günlük yaşamı ile ulaşımı olumsuz etkiledi.

BOLU'DA SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Bolu’da dün 30 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, bugün sağanağın etkisiyle yaklaşık 15 derece birden düştü. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

SAKARYA'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sakarya'da günlerdir süren sıcak havanın ardından sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak yağış kent genelinde etkili oldu.

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, düşen görüş mesafesi ulaşımı aksattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağışın gün içinde yer yer sürmesi bekleniyor.

ZONGULDAK'TA YAĞIŞ PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Zonguldak'ta sabah başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayaların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, yağışlı havanın pazar gününe kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

BARTIN’A TAM 1 SAATTE 41 KİLOGRAM YAĞIŞ GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından Bartın'da öğleden sonra şiddetli yağmur etkili oldu. Kozcağız beldesinde 1 saat içinde metrekareye 41 kilogram yağış düşerken ana yollar ve caddeler sular altında kaldı.

Kent merkezinde mazgalların tıkanması sonucu bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı, yamaçlardan inen yağmur suları mahalle aralarından aktı. Amasra merkezinde de biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ARDAHAN'DA DOLU VE RÜZGAR ZARAR VERDİ

Ardahan'da akşama doğru başlayan şiddetli sağanak ve zaman zaman etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücülerin yollarda zorlandığı kentte, Ardahan-Göle kara yolunun Hastane Işıkları Kavşağı'nda bulunan bir levha rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen levhanın çarpması sonucu bölgedeki bir aracın camı kırıldı. (DHA, AA)