Ağabeyi AKP’ye geçen belediye başkanı kardeşini sildi: Yok hükmündedir

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi, ailesinde de tepkiye neden oldu.

Fıçı’nın ağabeyi ve eski Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşinin parti değiştirmesini eleştirdi.

“ASLA TASVİP ETMİYORUM”

Orhan Bora, kardeşinin sosyal demokrat ve Atatürkçü seçmenlerin oylarıyla belediye başkanı seçildiğini belirterek, AKP’ye geçişini “asla tasvip etmediği” bir karar olarak değerlendirdi.

Bora, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlar, Facebook'ta zaman zaman yaptığım paylaşımlar arasında en çok sıkıldığım ve üzgün olarak yazdığım paylaşımlardan biri bu paylaşımım olsa gerek bildiğiniz üzere Foça Belediye başkanı Saniye Bora Fıçı sosyal demokrat ve Atatürkçü insanların oylarıyla seçildiği partililere rağmen asla tasvip etmediğim ve yaşamım boyunca da affetmeyeceğim bir şekilde AKP'ye geçmiştir. Bende sizler gibi beni arayan insanlardan öğrendim bu parti değiştirme meselesini. Ne olduğunu nasıl bir ruh haliyle böyle bir karar verdiği konusunda da hiçbir bilgim yok.

'DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEM YOLUMDAN'

Ancak şartlar ne olursa nasıl olursa olsun böyle radikal bir kararı asla tasvip etmediğimi ve bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Ben ve bütün ailem Atatürk'ün yolundan ilke ve ideallerinden zerre sapmadan Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde iktidar yolculuğumuza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan."