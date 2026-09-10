Son Dakika | Dört belediye başkanı AKP’ye geçti
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akkışla, Felahiye ve Sungu belediye başkanlarının AKP’ye katıldığını açıkladı. Foça Belediye Başkanı'nın katıldığı öğrenilmişti.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üç belediye başkanının AKP’ye geçtiğini duyurdu.
Çelik, Kayseri’nin Akkışla ve Felahiye ile Bingöl’ün Sungu ilçesinin belediye başkanlarının AKP’ye katıldığını açıkladı.
Kayseri'nin CHP'li Akkışla ilçesinin belediye başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş'un Yeniden Refah Partili Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AKP'ye katıldılar.
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI
CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AKP'ye geçtiği MKYK toplantısı öncesinde öğrenilmişti.
Fıçı, Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Fıçı'nın AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda toplantıya katıldığı görüldü. AKP hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti." paylaşımı yapıldı. Fotoğrafta Saniye Bora Fıçı da yer aldı.
MKYK sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.