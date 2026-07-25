Afyonkarahisar'da hasat başladı: Zümrüt gibi kırmızı, talebe yetişilemiyor

Türkiye'nin en önemli vişne üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da hasat başlarken, ülke genelinde kiraz ve vişne ihracatı yılın ilk yarısında 101,7 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde don nedeniyle 23,5 milyon dolarda kalan ihracat, bu yıl yüzde 333 arttı.

Afyonkarahisar'ın başta Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçeleri olmak üzere birçok bölgesinde coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı. İl genelinde yaklaşık 46 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor ve bu yıl 70 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

GEÇEN YILIN DONUNU TELAFİ EDECEK REKOLTE

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, geçen yıl Türkiye genelini etkileyen don olaylarının verim kaybına yol açtığını hatırlatarak "Bu sene inşallah üreticilerimizin yüzünü güldürecek yüksek rekolteyle vişne hasadımızı gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Afyonkarahisar vişnesinin meyve suyu kalitesi, aroması ve su oranıyla tanındığını vurgulayan Parlak, gıda fabrikalarından yoğun talep geldiğini belirtti. Bu yıl vişnenin kilogram fiyatı 40 ile 60 lira arasında değişiyor.

İÇ PİYASADAN İHRACATA UZANAN DEĞER ZİNCİRİ

Parlak, "Ürünlerimiz iç piyasada Adana, Mersin, İzmir ve Bursa gibi gıda sanayisinin gelişmiş olduğu illere meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere gönderiliyor. Sultandağı ve Çay ilçelerindeki tesislerde işlenerek dondurulan vişneler, Avrupa ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor" diye konuştu.

Sektörde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren yaş meyve tüccarı Rıdvan Göz, bu yılki verimin iyi olduğunu belirterek "Bölgemizde üretilen vişnelerin aroması mükemmel. Vişne alım fiyatımız da bu yıl iyi. Bölgemizde donmuş ürün işleme tesisleri var. Onlara da ürün tedarik ediyoruz" dedi.

Sultandağı'nda üreticilik yapan Okan Yıldırım ise "Aroması ve suyu bakımından Afyonkarahisar vişnesi ülkemizde meşhurdur. Ağaçlarımızdan topladığımız vişneleri bölgemizdeki meyve alım merkezlerine veriyoruz. Reçel, komposto ve meyve suyu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

6 AYDA 101,7 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Afyonkarahisar gibi üretim merkezlerindeki yüksek rekolte, Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatına doğrudan yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk 6 ayında kiraz ve vişne ihracatı 101 milyon 720 bin dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde don kaynaklı üretim düşüşü nedeniyle bu rakam yalnızca 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalmıştı.

Türkiye genelindeki kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üzerinden gerçekleşti. BAİB'in ihracatı geçen yılın ilk yarısındaki 8,5 milyon dolardan bu yıl yüzde 376 artışla 40 milyon 615 bin dolara yükseldi.

ALMANYA'DAN UZAK DOĞU'YA SEVKİYAT

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, hasadın 20 Mayıs'ta başladığını ve ağustos sonuna kadar farklı bölgelerde kademeli olarak süreceğini belirtti. Temmuz ve ağustos sevkiyatlarıyla ihracat rakamlarının daha da artmasını beklediklerini kaydeden Can, "En fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Uçak kargo taşımacılığıyla Uzak Doğu, Orta Doğu da olmak üzere dünyanın her köşesine kiraz-vişne ihraç ediyoruz" dedi.

Can, bölgede özellikle Isparta'nın kiraz üretiminde güçlü konuma sahip olduğunu, İzmir'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uzanan üretim hattından da ürün temin ettiklerini söyledi. Türkiye'de üretimin uzun bir döneme yayılmasının Avrupa zincir marketleri için önemli avantaj sağladığını vurgulayan Can, bölgeden şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında da belirgin artış yaşandığını sözlerine ekledi.

(AA)